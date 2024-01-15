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Общество 15 января 2024 10:55

В Крещение для казанцев и гостей города оборудуют пять купелей

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В православный праздник Крещения Господня, который состоится 19 января, для жителей столицы Татарстана оборудуют пять купелей. С 10 часов утра будет совершаться торжественное освящение воды, рассказал сегодня на деловом понедельнике начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани Ильнур Шакиров.

«Девятнадцатого января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. В этот день в храмах Казани состоятся праздничные богослужения», — пояснил чиновник.

Для гостей и жителей города запланировано проведение крещенских купаний в пяти местах:

  • на озере Верхний Кабан со стороны Кировского шоссе возле кафе «Сокол»;
  • на озере Верхний Кабан по адресу: ул. Борисковская, д. 54;
  • на реке Волге у храма Николая Чудотворца (ул. Приволжская, д. 32) в жилом массиве «Красная Горка»;
  • в купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (ул. 5-я Кадышская, д. 12) в жилом массиве «Савиново»;
  • в купели при храме преподобной великомученицы Евдокии (ул. Федосеевская, д. 49).

Шакиров также подчеркнул, что для обеспечения безопасности граждан будут задействованы службы гражданской защиты населения, скорой помощи и полиции.

#крещение #купели
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