Минниханов, 5 тыс. гостей и мороженое: как отметят юбилей журнала «Ялкын» в Кремле

История детско-юношеского журнала «Ялкын» началась в 1924 году по инициативе поэта-героя Мусы Джалиля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Идея создания журнала принадлежит Мусе Джалилю

История детско-юношеского журнала «Ялкын» началась в 1924 году по инициативе поэта-героя Мусы Джалиля. 100 лет назад 20 марта в Москве вышло издание «Кечкенә иптәшләр» («Маленькие товарищи»). До 1928 года журнал выходил на арабской графике, затем перешел на латиницу, и название поменялось — на «Октябрь баласы» («Октябренок»). С 1933 года редакция журнала переезжает в Казань. Вместе с изменением места локации меняется и название на «Пионер каләме» («Пионерское перо»).

В годы Великой Отечественной войны редакция приостанавливает свою деятельность. Только в 1952 году возобновляется работа издания под названием «Пионер». Спустя 5 лет, в 1957 году за ним закрепляется нынешнее название – «Ялкын».

Фото: © «Татар-информ»

С тех пор журнал очень изменился и продолжает расти и развиваться. Меняется логотип, дизайн, появляются новые разделы и рубрики, совершенствуется сайт. Меняется и возрастная аудитория. Если всего несколько лет назад основной аудиторией журнала были подростки 12-16 лет, то сейчас журналом интересуются и студенты, и молодежь.

«„Ялкын“ — это, пожалуй, самый уникальный журнал среди огромного количества наших журналов. И его уникальность заключается прежде всего в том, что его создал Муса Джалиль, в Москве. Он несколько раз менял свое название, но просуществовал целых 100 лет и сыграл огромную роль в формировании современной татарской литературы современной татарской журналистики», — прокомментировал «Татар-информу» генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков: «Сегодня нет ни одного татарина, который знает татарский язык и не держал бы в руках журнал «Ялкын» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Праздник в Казанском Кремле посетит Раис РТ Рустам Минниханов

Руководитель медиахолдинга Шамиль Садыков отметил, что издание оказало большое влияние на развитие татарского народа.

«Сегодня нет ни одного татарина, который знает татарский язык и не держал бы в руках журнал „Ялкын“. Через него прошли несколько поколений татароязычных детей, которые изучали и познавали мир через это издание», — отметил Садыков.

По его словам, сегодня у журнала «Ялкын» две миссии: одна задача — доводить до школьников информацию, адаптированный под них контент. Вторая, не менее важная миссия журнала — это обучение авторов. У журнала есть лаборатория, где будущие журналисты до поступления на журфак проходят «обкатку», пробу пера и уже потом становятся студентами. «Большинство талантливых журналистов начинали свой путь именно здесь», — заметил собеседник агентства.

На 100-летие «Ялкына» праздник в Казанском Кремле посетит Раис РТ Рустам Минниханов.

«Раис республики принял решение — сам будет принимать участие в Кремле. Для празднования будет создан детский городок, где ребята узнают что-то новое для них, примут участие в творческих мастер-классах. Самая главная задача — познакомить ребят, которые приедут со всего Татарстана, с историей журнала, языком, татарской культурой», — пояснил генеральный директор АО «Татмедиа».

Юбилей журнала будет организован по инициативе председателя Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, — заместителя Председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова.

«Огромное спасибо хочется сказать Марату Готовичу. При его активном участии и помощи организуется праздник столетия журнала „Ялкын“», — поблагодарил Шамиль Садыков.

На празднование юбилея «Ялкын» придут 5 тыс. гостей

Детско-подростковый фестиваль «Ялкын Фест», приуроченный к 100-летию журнала «Ялкын», развернется в первый день лета на в Казанском Кремле. В этот день территория Кремля превратится в город детства со своими «органами управления» и интерактивными площадками. Всего в событии ожидается участие 5 тыс. гостей.

С 10 часов откроется ряд площадок, которые переименуют на время фестиваля. Центральная аллея Кремля получит название «Проспект 100-летия журнала „Ялкын“», двор Присутственных мест станет «Парком детства» с зонами мастерских, сценами и этномаркетом, а площадь перед мечетью «Кул Шариф» — «Улицей мастеров».

Активности на фестивале объединит интерактивный квест, локации которого посвятят спорту, культуре, блогингу и журналу «Ялкын». Каждый участник получит путеводитель и сможет пройти игру по тематическим станциям. Победителям обещают мерч «Движения Первых» и подарки.

На детском этномаркете гости фестиваля смогут приобрести броши, кольца, свечи, мыло, значки, наклейки и многое другое с национальным компонентом, на кулинарных мастер-классах — приготовить различные национальные блюда татарской кухни и кухонь других народов Поволжья, а на площадке с художниками — нарисовать комиксы о персонажах татарского фольклора в стиле «Манга». Также все желающие разрисуют большую раскраску и станут героями веселых шаржей и скетчей. Время работы — 10.00 до 16.30.

В мастерской школьной моды дети и подростки представят свою авторскую коллекцию или эскизы. С 10.00 до 13.30 здесь пройдут творческие мастер-классы, а с 13.30 начнется дефиле.

На Малой сцене в парке «Дружба» с 10.30 в течение двух часов будут выступать «Салаватики», далее состоится мастер-класс по рэп-импровизации и мастер-класс по диджеингу от журнала «Идель».

Выставки, подкасты и сеты с национальными мотивами

Большое внимание на празднике будет уделено литературному творчеству. С 11 часов в городке откроется студия подкастов. Гостями подкастов станут не только блогеры, но и все желающие казанцы и туристы. Работа запланирована до 16 часов.

В детском городке развернется книжная ярмарка с книгами и альбомами издательств «Смена», «Юлбасма» и «Татмедиа». Вниманию гостей будет представлена выставка, посвященная 100-летию журнала «Ялкын». На ней казанцы увидят обложки и иллюстрации журналов разных лет, памятные даты и ключевые события вековой истории, истории сотрудников журнала «Ялкын» разных лет.

Завершающей частью фестиваля станет музыкальная вечеринка. Начало — в 16 часов. На ней диджеи-подростки будут играть сеты с национальными мотивами в современном прочтении. Завершится праздник в 18 часов.

Ильназ Фазуллин: «В локациях будут работать наши друзья-партнеры. Мы хотели максимально охватить разные сферы жизни. Для гостей будет угощение — мороженое с чак-чаком» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главный редактор журнала «Ялкын» Ильназ Фазуллин рассказал «Татар-информу», что организаторами такого масштабного фестиваля выступили региональное отделение «Движения Первых» и Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

«В локациях будут работать наши друзья-партнеры. Мы хотели максимально охватить разные сферы жизни. Для гостей будет угощение — мороженое с чак-чаком», — заключил он.