Минниханов пригласил жителей и гостей Казани на «Ялкын фест»

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил всех жителей и гостей Казани на «Ялкын фест». Напомним, что данный фестиваль детства пройдет в Казанском Кремле 1 июня – в День защиты детей. Начало – в 10:00. Сам руководитель республики тоже планирует посетить данное мероприятие.

«Завтра в Казанском Кремле весь день будет проходить фестиваль детства "ЯЛКЫН ФЕСТ", приуроченный к 100-летию журнала "Ялкын"! Приходите всей семьей! Я тоже приду», — написал Минниханов в посте.

Он также подкрепил свою запись коротким видеороликом. На опубликованных кадрах рассказывается, что на данном фестивале гостей ждут кулинарные мастер-классы, блогеры, этномаркет и многие другие культурно-развлекательные события.