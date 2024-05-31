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Минниханов пригласил жителей и гостей Казани на «Ялкын фест»
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил всех жителей и гостей Казани на «Ялкын фест». Напомним, что данный фестиваль детства пройдет в Казанском Кремле 1 июня – в День защиты детей. Начало – в 10:00. Сам руководитель республики тоже планирует посетить данное мероприятие.
«Завтра в Казанском Кремле весь день будет проходить фестиваль детства "ЯЛКЫН ФЕСТ", приуроченный к 100-летию журнала "Ялкын"! Приходите всей семьей! Я тоже приду», — написал Минниханов в посте.
Он также подкрепил свою запись коротким видеороликом. На опубликованных кадрах рассказывается, что на данном фестивале гостей ждут кулинарные мастер-классы, блогеры, этномаркет и многие другие культурно-развлекательные события.
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