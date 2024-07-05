Минниханов посетил строящийся молочный комплекс в Кукморе

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Кукморе, посетил строительную площадку будущего молочного комплекса.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, строящийся комплекс будет рассчитан на 4,8 тыс. голов дойного стада.

Сейчас рабочие возводят первый этап. В построенных коровниках смогут поместить 1,2 тыс. коров. Завершить эти работы планируют к концу года.

Также Минниханову доложили о планах построить молочно-товарную ферму. Полностью данный комплекс хотят достроить к 2028 году.

Напомним, руководитель республики прибыл в Кукморский район РТ сегодня. Он уже осмотрел новый молочный комплекс на 1,5 тыс. голов и «Оздоровительно-досуговое учреждение «Сосенка».

фото: пресс-служба Раиса РТ