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Минниханов посетил строящийся молочный комплекс в Кукморе
Раис Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Кукморе, посетил строительную площадку будущего молочного комплекса.
Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, строящийся комплекс будет рассчитан на 4,8 тыс. голов дойного стада.
Сейчас рабочие возводят первый этап. В построенных коровниках смогут поместить 1,2 тыс. коров. Завершить эти работы планируют к концу года.
Также Минниханову доложили о планах построить молочно-товарную ферму. Полностью данный комплекс хотят достроить к 2028 году.
Напомним, руководитель республики прибыл в Кукморский район РТ сегодня. Он уже осмотрел новый молочный комплекс на 1,5 тыс. голов и «Оздоровительно-досуговое учреждение «Сосенка».
фото: пресс-служба Раиса РТ
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