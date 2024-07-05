Минниханов посетил «Оздоровительно-досуговое учреждение «Сосенка»

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Кукморском районе. Он посетил «Оздоровительно-досуговое учреждение «Сосенка».

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, на объекте к летнему сезону провели реконструкцию, построили дополнительные корпуса. Теперь в одну смену здесь могут отдыхать до 160 детей. Всего за летний сезон в 4 смены в лагере отдохнут 554 ребенка.

Минниханову показали обновленные объекты. Так, на территории лагеря открыли медпункт.

Также во время посещения руководитель республики поговорил с участниками смены, среди которых были победители школьных олимпиад, спортивных соревнований.

фото: пресс-служба Раиса РТ