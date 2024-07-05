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Общество 5 июля 2024 11:49

Минниханов осмотрел новый молочный комплекс на 1,5 тыс. голов в Кукморе

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Минниханов осмотрел новый молочный комплекс на 1,5 тыс. голов в Кукморе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый молочный комплекс на 1500 голов в Кукморе.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, данный объект включает в себя автоматизированный доильный зал. Там одновременно могут обслуживать до 50 коров. Всего в комплексе сейчас содержится 1337 голов, но уже к концу 2024-го их количество хотят увеличить до 1500.

Уточняется, что ежедневно на этом комплексе производят 23 тонны молока, но в планах увеличить эти объемы до 44 тонн. Среднесуточный надой на одну корову составляет 33,3 литра.

Также на кукморском молочном комплексе нет собственных сельхозугодий, кормление организуют через кормовой центр.

Напомним, Минниханов прибыл в Кукморский район с рабочим визитом 5 июля. Раис Татарстана уже успел посетить «Оздоровительно-досуговое учреждение «Сосенка».

фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #кукморский район РТ #Коровы #молочный комплекс
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