news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 20:23

Минниханов посетил постановку «Мирас» в Казанском цирке

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов «решил своими глазами увидеть» идущую в Казанском цирке национальную татарскую постановку «Мирас». Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

По словам Галимовой, за это лето спектакль посетили более 102 тыс. человек. «Культура татарского народа в в исполнении мастеров циркового искусства вызывает у зрителей полный восторг», – подчеркнула она.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

читайте также
Ожившие татарские легенды и мифы: Казанский цирк показал новую программу «Мирас»
Ожившие татарские легенды и мифы: Казанский цирк показал новую программу «Мирас»
Директор Казанского цирка: «Когда «Мирас» сравнивают с «Дю Солей», даже немного обидно»
Директор Казанского цирка: «Когда «Мирас» сравнивают с «Дю Солей», даже немного обидно»
#мирас #казанский цирк #Рустам Минниханов #Лилия Галимова
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025