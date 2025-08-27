Минниханов посетил постановку «Мирас» в Казанском цирке

Раис Татарстана Рустам Минниханов «решил своими глазами увидеть» идущую в Казанском цирке национальную татарскую постановку «Мирас». Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

По словам Галимовой, за это лето спектакль посетили более 102 тыс. человек. «Культура татарского народа в в исполнении мастеров циркового искусства вызывает у зрителей полный восторг», – подчеркнула она.

Видео: t.me/galimovatatarstan.