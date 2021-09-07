Минниханов посетил отремонтированную детскую музыкальную школу в Заинском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Заинский район. Первым объектом, который посетил руководитель республики, стала капитально отремонтированная детская музыкальная школа.

«Школа была открыта в 1961 году. Работы были начаты в апреле этого года и завершены в августе», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

ДМШ рассчитана на 271 ученика, всего здесь пять отделений (оркестровый, фортепианный, народный, хоровое пение, теоретический), в которых обучаются по 15 специальностям. Учащиеся активно участвуют в конкурсах различного уровня и занимают призовые места.

Также сегодня руководитель республики посетил с рабочим визитом Нурлатский район, где осмотрел одну из дворовых территорий, благоустроенных по республиканской программе «Наш двор», и капитально отремонтированную школу.