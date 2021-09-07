Минниханов посетил капитально отремонтированную школу в Тукаевском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов в селе Бетьки. Руководитель республики находится с рабочей поездкой в Тукаевском районе РТ.

«В учебном учреждении к началу учебного года был завершен капитальный ремонт. Обновлена кровля, фасад, инженерные системы, заменили окна, установили новые двери», — сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

На сегодня в школе учатся 426 детей.

Ранее Рустам Минниханов осмотрел двор в селе Бетьки, благоустроенный по республиканской программе.