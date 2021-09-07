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Ру Тат
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7 сентября 2021  10:40

Минниханов посетил капитально отремонтированную школу в Тукаевском районе

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов в селе Бетьки. Руководитель республики находится с рабочей поездкой в Тукаевском районе РТ. 

«В учебном учреждении к началу учебного года был завершен капитальный ремонт. Обновлена кровля, фасад, инженерные системы, заменили окна, установили новые двери», — сообщила руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

На сегодня в школе учатся 426 детей.

Ранее Рустам Минниханов осмотрел двор в селе Бетьки, благоустроенный по республиканской программе.

#рустам минниханов
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