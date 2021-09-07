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Ру Тат
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7 сентября 2021  10:19

В Тукаевском районе Минниханов осмотрел благоустроенный по республиканской программе двор

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил двор в селе Бетьки Тукаевского района, благоустроенный благодаря республиканской программе «Наш двор». Об этом сообщила руководитель пресс-служба Президента Лилия Галимова.

На дворовой территории у дома № 16 по улице Гагарина асфальтировали проезды и тротуары, обновили скамейки и урны. Также здесь появилась детская площадка. Все работы были выполнены с учетом мнения жителей. 

Фото: пресс-служба Президента РТ.  

Рустаму Минниханову рассказали, что часть установленной инфраструктуры была создана местными производителями.

Всего по пятилетней программе «Наш двор» в Тукаевском районе планируется отремонтировать 79 дворов, в прошлом году работы были выполнены на 11 дворовых территориях.

#рустам минниханов #программа наш двор
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