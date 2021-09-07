В Тукаевском районе Минниханов осмотрел благоустроенный по республиканской программе двор

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил двор в селе Бетьки Тукаевского района, благоустроенный благодаря республиканской программе «Наш двор». Об этом сообщила руководитель пресс-служба Президента Лилия Галимова.

На дворовой территории у дома № 16 по улице Гагарина асфальтировали проезды и тротуары, обновили скамейки и урны. Также здесь появилась детская площадка. Все работы были выполнены с учетом мнения жителей.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Рустаму Минниханову рассказали, что часть установленной инфраструктуры была создана местными производителями.

Всего по пятилетней программе «Наш двор» в Тукаевском районе планируется отремонтировать 79 дворов, в прошлом году работы были выполнены на 11 дворовых территориях.