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Минниханов посетил новогоднюю елку во дворе Присутственных мест Казанского Кремля
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня осмотрел новогоднюю елку, установленную во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Новогоднее представление вокруг елки открыло серию новогодних мероприятий для детей, которая включает музыкальные вечера, чтение сказок казанскими актерами, показы спектаклей и экскурсии. Для пришедших сюда сегодня детей организовали музыкальную программу и пригласили аниматоров.
В дизайне елки высотой 17 метров, установленной во дворе Присутственных мест, угадываются татарские национальные орнаменты и формы традиционных татарских украшений.
Помимо мероприятий у этой елки, в Казанском Кремле должна состояться новогодняя ярмарка. Ее торговые домики похожи на коробочки-подарки и как будто выполнены из глыб льда.
На другом конце двора, напротив елки, находится зона созерцания: светящиеся скамейки-звездочки и арт-объект «Луна» на боевом ходу Консисторской башни. Двор Присутственных мест Казанского Кремля был открыт в качестве нового общественного пространства столицы Татарстана более года назад, в декабре 2022-го.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов поздравил участников Республиканской новогодней елки. Подробнее об этом читайте в материале Поезд в страну сказок и волшебные билеты: как прошла республиканская елка в Казани.
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