«В ваших руках — будущее Родины»: Минниханов поздравил участников Республиканской ёлки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Около 17 тыс. детей со всего Татарстана собрались сегодня на Республиканской новогодней ёлке в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» в Казани. Более половины школьников — дети участников СВО, а также это отличники учебы, победители творческих и спортивных конкурсов, активисты, представители социальной категории.

Гостей поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Ежегодно республиканская ёлка собирает тысячи ярких и талантливых ребят со всей республики. Мы, взрослые, любим вас и гордимся вами. Мы стремимся сделать все, чтобы вы выросли счастливыми, умными, здоровыми и достойными людьми. В ваших руках — будущее нашей Родины», — сказал Минниханов, обращаясь к ребятам.

Он отметил, что талантливые школьники вносят свой вклад в развитие и процветание страны и республики.

«Благодаря вашим стараниям и заслугам Татарстан в 2023 году стал победителем Всероссийских конкурсов «Самый читающий регион», «Регион добрых дел», занял второе место по количеству медалей на конкурсе профессионального мастерства чемпионата "Абилимпикс"», — заметил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, наш регион 11-й год подряд сохраняет третье место по числу победителей и призеров на Всероссийской олимпиаде школьников. Минниханов также сообщил, что впереди всех ждёт не менее насыщенный и интересный год. Следующий год объявлен в республике Годом научно-технологического развития. Кроме того, 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.

«Семья — главная ценность любого общества. Это самое дорогое, что у нас есть, наша поддержка и опора», — подчеркнул Раис Татарстана.

Рустам Минниханов поздравил всех собравшихся на празднике школьников с наступающим Новым годом и пожелал мечтать и верить в свои силы.

Главной темой республиканской новогодней елки в этом году стала дружба и движение к своим мечтам. В ходе новогоднего интерактива зрители из разных секторов по команде ведущих вставали и танцевали под зажигательные мелодии, повторяли кричалки, отвечали на вопросы. Из-за большого числа гостей сегодня будет организовано два мероприятия: в 12 часов — для ребят из районов республики и в 16 часов — для представителей Казани. После представлений каждый зритель получит сладкий новогодний подарок в зелёном рюкзаке в виде символа нового года — Дракона.