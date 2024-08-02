Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о присвоении почетных званий. Документы опубликованы на портале правовой информации.

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РТ“», — сказано в одном из указов. Всего в списке указаны восемь человек.

Также за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве трое трактористов-машинистов стали заслуженными механизаторами сельского хозяйства РТ, еще трое специалистов за вклад в развитие физической культуры и спорта в республике стали заслуженными работниками физкультуры РТ.

Кроме того, за многолетнюю безупречную службу в органах внутренних дел, вклад в укрепление законности и правопорядка отмечен заместитель начальника отдела – начальник отделения отдела по противодействию экстремизму в молодежной среде, экстремистским организациям и объединения центра по противодействию экстремизму МВД РТ, подполковник полиции Ильнар Гарипов. Ему присвоили звание заслуженного сотрудника органов внутренних дел по РТ.