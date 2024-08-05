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Раис РТ объявил благодарность ветерану труда Анатолию Чернышеву
Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность ветерану труда Анатолию Чернышеву. Распоряжение появилось на портале правовой информации.
«За многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность объявить Благодарность Раиса РТ», – сказано в документе.
Ранее Рустам Минниханов подписал указы о присвоении почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ», «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ», «Заслуженный работник физкультуры РТ» и «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по РТ».
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