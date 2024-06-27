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Минниханов посетил крупнейшего производителя химической продукции Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Узбекистане, посетил АО «Навоиазот». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.
На предприятии производится практически половина всей химической продукции Узбекистана. Ее основными потребителями являются предприятия в сфере сельского хозяйства.
Так, среди продукции «Навоиазот» — аммиачная селитра, сульфат аммония, цианистый натрий, азотная кислота, двуокись углерода, метанол ректификат, соляная кислота, полиакриламид и другая.
Напомним, что руководитель республики прибыл в Узбекистан накануне. Перед этим он находился с визитом в Китае, где принял участие в ЭКСПО Китай — Евразия.
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