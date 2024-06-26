Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татрстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, город Навои. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту татарстанского лидера встретили хоким Навойской области, министр энергетики Узбекистана и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

В программе Раиса республики посещение ряда предприятий, а так же встречи с руководством области по обсуждению реализации совместных проектов.