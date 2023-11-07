Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов посетил Государственный музей искусств Каракалпакстана им. Савицкого
Татарстанская делегация во главе с Раисом Рустамом Миннихановым посетила Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. Савицкого, который является одним из крупнейших художественных музеев Узбекистана.
«Особенность коллекции изобразительного искусства музея, которую нередко называют авангардом, заключается в том, что она представляет работы неформальных художников российских ХХ века», – отметили в пресс-службе Раиса РТ.
Искусствоведы нередко сравнивают учреждение в Каракалпакстане с Русским музеем в Санкт-Петербурге по количеству и качеству произведений изобразительного искусства России ХХ века.
Напомним, сегодня Рустам Минниханов посетил республику, входящую в состав Узбекистана. Раис Татарстана встретился с председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Аманбаем Орынбаевым и советником Президента Узбекистана Турсинханом Худайбергеновым. Подробнее о визите руководителя республики читайте в большом материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»