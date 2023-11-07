«Исторический визит»: Минниханов встретился с главой парламента Каракалпакстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана Аманбаем Орынбаевым и советником Президента Узбекистана Турсинханом Худайбергеновым. Обсуждались вопросы создания особой экономической зоны, образовательных центров и дальнейшего расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Как отметил Орынбаев, для Каракалпакстана визит Раиса РТ стал историческим и поздравил Рустама Минниханова с прошедшим Днем Конституции республики. «Сегодняшнюю встречу оцениваем как наглядный пример укрепления сотрудничества между регионами России и Узбекистана. А Ваш визит для нас исторический», — сказал он.

Помощник Президента Узбекистана передал Минниханову приветствие от Шавката Мирзиеева. По его словам, узбекистанский лидер придает большое значение этому визиту и видит перспективы для дальнейшего развития сотрудничества между регионами.

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом Президентов наших государств Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиеева», — подчеркнул, в свою очередь, Минниханов.

За 2022 год товарооборот Татарстана и Узбекистана превысил 290 млн долларов. За первое полугодие 2023-го он показал рост на 30% — до 147,7 млн долларов.

На встрече руководство Каракалпакстана предложило создать особую экономическую зону, учитывая опыт Татарстана и успешную реализацию подобных проектов в Чирчике. Стороны отметили, что решение будет принято на основе анализа потенциала площадок, осмотренных за время визита татарстанской делегации.

Еще один вопрос, рассмотренный на мероприятии, — организация спецплощадок для подготовки кадров на базе предприятий.