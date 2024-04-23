В Татарстане уточнят сроки и правила навигации маломерных судов

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В Татарстане уточнят правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Изменения касаются сроков начала и окончания навигации, а также обязательного наличия плавучих знаков навигационного оборудования.

«Плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации до ее закрытия при наличии расстановки плавучих знаков навигационного оборудования, а на несудоходных — после спада паводковых вод до начала ледостава. Сроки начала и окончания навигации для маломерных судов с учетом местных климатических и природных условий с 25 апреля до 1 ноября», — говорится в проекте.

Для сравнения, в настоящее время этот пункт звучит как «плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации до ее закрытия, а на несудоходных — после спада паводковых вод до начала ледостава».

Уточняется, что сроки навигации могут быть изменены постановлением Правительства Татарстана по предложению ГУ МЧС по РТ на основании прогноза Гидрометцентра.

Положения этого пункта не касаются маломерных судов, принадлежащих органам госвласти, местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, а также организациям при осуществлении профессиональной деятельности. Сюда же относятся суда на воздушной подушке, а также суда особой конструкции, такие как аэролодка, аэробот, амфибия и другие.