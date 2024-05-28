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Общество 28 мая 2024 13:21

В этом купальном сезоне в Татарстане планируют открыть 11 новых пляжей

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В купальном сезоне этого года в Татарстане запланировано открытие 11 новых пляжей. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах безопасности в период купального сезона в Татарстане рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.

«Из одиннадцати по пяти пляжам уже поступили соответствующие декларации к нам. Речь идёт о пляжах, которые появятся в Лаишевском, Спасском Мамадышском, Зеленодольском районах и новом пляже в Челнах. Прошу жителей и гостей республики сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами, не забывать про головные уборы и зонтики», – сказал он.

#вода
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