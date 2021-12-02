В фонде «Сэлэт» ответили на обвинение в афере на 2 млн рублей

Фонд «Сэлэт» обвинили в том, что палатки, стоявшие на проведенном организацией форуме в 2021 году, гораздо дешевле, чем те, которые должны были быть по документам. Ситуацию корреспонденту ИА «Татар-информ» прокомментировали в пресс-службе фонда.

В организации заявили, что поставщик поставил на площадку не те палатки, которые были указаны в тендере. Поэтому из-за невозможности быстрой замены палаток были использованы другие.

«По факту поставки ненадлежащей модели палаток фондом „Сэлэт“ направлена претензия поставщику, который произведет замену палаток в соответствии с документацией до начала нового сезона», — заверили в пресс-службе.

Согласно документации, на площадку форума должны были быть поставлены палатки модели «М-30», тогда как по факту использовалась модель «Арсенал-30».

Ранее на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» об афере с палатками сообщил советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.