Минниханов поручил усилить работу по недопущению пожаров в Татарстане

Раис РТ Рустам Минниханов поручил усилить работу по недопущению пожаров в республике. Он подчеркнул, что в Татарстане увеличилось количество возгораний с наступлением холодов и старта отопительного сезона. Только в ноябре зафиксировано 121 происшествие. Жертвами стали 9 человек. В основном это частный сектор, там погибло 8 человек. Также, по его словам, неоднократно происходили случаи отравления угарным и бытовым газами - в 2024 году зафиксировали 32 отравления и 2 погибших.

«Обращаюсь к главам муниципалитетов: с привлечением соответствующих служб необходимо усилить меры по предупреждению подобных происшествий, организовать проведение профилактических бесед с гражданами в жилых домах, обратив особое внимание на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально неблагополучных граждан», - цитирует Минниханова его пресс-служба.

Руководитель республики также поручил внимательнее проверять объекты на предмет самовольного подключения к электросети и несанкционированной врезки в газопровод.

Помимо этого, Минниханов призвал продолжать оказывать адресную соцпомощь малоимущим гражданам по ремонту печного отопления и электропроводки.

Как напомнили в пресс-службе Раиса РТ, главные причины пожара - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования.