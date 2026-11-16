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Общество 16 ноября 2026 11:48

Минниханов поручил помочь пострадавшим при атаке БПЛА предприятиям Нижнекамска

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил оказать содействие промышленным предприятиям, пострадавшим при атаке беспилотников на Нижнекамск. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

Напомним, что накануне вражеские БПЛА атаковали Нижнекамский район РТ. Повреждения зафиксированы на территории промышленных объектов, пострадали семь человек. Причастных к преступлению уже устанавливает СК России.

По его словам, сегодня утром Раис РТ провел оперативное совещание в формате видеоконференции, на котором обсуждалась текущая обстановка, восстановительные работы, а также меры по обеспечению безопасности жителей.

«Рустам Нургалиевич дал соответствующие поручения в части организации всех необходимых мероприятий и оказания содействия, связанные с промышленным кластером», – рассказал Беляев.

#Раис Республики Татарстан #Рустам Минниханов #атака БПЛА #нижнекамск #Радмир Беляев
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