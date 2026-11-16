В Нижнекамске число пострадавших от атаки БПЛА выросло до семи

В результате массированной атаки беспилотников на промышленные объекты Нижнекамска пострадали семь человек (прежде сообщалось сначала о трех, а потом о шести получивших травмы при налете дронов). Шестерым оказали необходимую медицинскую помощь, еще один пострадавший – сотрудник Росгвардии – находится в стационаре после операции. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава города Радмир Беляев.

«К сожалению, в результате атаки на промышленные объекты есть пострадавшие. У нас на сегодняшний день семь пострадавших. Шестерым оперативно центральная районная больница оказала всю необходимую помощь. Один наш боец Росгвардии после операции находится в стационаре, пришел в сознание», – рассказал Беляев.

По словам мэра, после атаки Нижнекамск посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он осмотрел пострадавшие промышленные объекты и многоквартирный дом, в одну из квартир которого попал беспилотник. Затем в администрации города состоялось оперативное совещание, участники которого определили первоочередные задачи. Минниханов поручил организовать необходимые мероприятия и оказать содействие промышленным предприятиям.

Беляев подчеркнул, что благодаря своевременной эвакуации жителей и сотрудников предприятий удалось избежать гибели людей. Он также поручил ответственным службам уделять особое внимание оповещению населения во время атак.

В городе полностью восстановлено горячее водоснабжение, которое накануне временно отключали. По словам мэра, специалисты «Татэнерго» провели необходимые ремонтные работы на магистрали, подающей горячую воду. Сейчас система работает в штатном режиме.

Кроме того, в Нижнекамске организована горячая линия для обращений жителей по поводу поврежденного имущества, в том числе – остекления квартир и автомобилей. Все обращения муниципальные власти обещают рассмотреть в установленном порядке.

В районе поврежденных промышленных объектов и на прилегающих территориях продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха. По последним данным, ситуация остается стабильной.

Накануне, 15 ноября, Закамье подверглось массированной атаке беспилотников. В Нижнекамске один из дронов попал в многоквартирный жилой дом, также были повреждены промышленные объекты.