Минниханов поручил подготовить дорожную карту по сближению науки с реальным сектором

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил подготовить дорожную карту по сближению научной среды с реальным сектором экономики региона. Видеозапись опубликовала пресс-служба руководителя республики.

«Хотел бы обозначить, что научная наша среда должна сближаться с реальным сектором. Здесь большая работа ведется: и в прикладных вещах, и в тех новых направлениях – Иннополис и другие», – заметил Раис Татарстана, выслушав доклад президента Академии наук РТ Рифката Минниханова.

«Давайте все вопросы обобщим, некую дорожную карту сделаем. <…> Вовлечь надо наших индустриальных партнеров. <…> Какой-то документ, <…> протокол моих поручений или как. <…> Давайте всё это оформим», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к руководителям профильных структур.

По словам Раиса РТ, следует объединить усилия Академии наук Татарстана, Казанского научного центра, корпоративных научных центров. «Это наша конкурентность, это наше будущее», – пояснил он.