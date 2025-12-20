Глава АН РТ: Без участия индустриальных партнеров развиваться будет проблематично

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства региона раскритиковал промышленные предприятия и научное сообщество Татарстана за недостаточно активное участие в проекте «Госзадание 2.0».

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. Видеозапись опубликовала пресс-служба руководителя республики.

Татарстан вошел в число пилотных регионов по апробации нового механизма формирования госзаказа на НИОКР. В июне этого года всем компаниям и районам было предложено до 1 сентября разместить на домене «Наука и инновации» свои потребности по проведению научно-исследовательских работ, отметил докладчик.

Затем Российская академия наук до конца ноября должна была провести экспертизу, согласовать тематику, внести свои предложения по уточнению формулировок, удалить дублирование и второстепенные НИОКР. В ноябре-декабре научно-образовательные организации получили доступ к размещенным на ресурсе новым тематикам, чтобы выбрать из предложений реального сектора те задачи, которые могли бы войти в состав их госзаданий на науку на 2026 год.

«В результате было размещено на домене 1080 заявок на проведение НИОКР промышленными предприятиями по всей стране. И, к сожалению, только 44 из них – это наши предприятия. <…> Это еще половина проблемы. Не только наши промышленные предприятия, но и научно-образовательные организации, университеты очень легкомысленно отнеслись к этой важной задаче», – констатировал президент Академии наук РТ.

В качестве примера он привел ситуацию с 33 заявками, поданными компанией «Татнефть». Интерес был проявлен только к 16 из них. Но выполнять НИОКР для компании в рамках госзаданий оказались готовы преимущественно подразделения РАН и российские вузы. Из научных организаций Татарстана предложения представил только КазНЦ РАН.

«Очень странно ситуация складывается! Впервые появилась возможность предприятиям нашим, органам власти получить решения по своим насущным научным проектам, не тратя своих денег, а такая низкая активность. С другой стороны – и наши вузы, университеты крайне пассивны: совсем не изучают рынок, потребности и возможности привлечения заказов на НИОКР из других субъектов для реализации своих научных амбиций. Уважаемые коллеги, просили бы вас внимательно изучить складывающуюся тревожную ситуацию!» – подчеркнул Рифкат Минниханов.

Глава АН РТ назвал три необходимых, на его взгляд, шага. Во-первых, все научно-образовательные организации и значимые промышленные предприятия должны быть представлены на портале «Наука и инновации». Во-вторых, всем участникам новой цифровой системы следует протестировать и донастроить ее функционал в соответствии со своим видением и потребностями. В-третьих, изучив технологические карты национальных проектов, надо создать пул инициатив, которые позволят Татарстану активно интегрироваться в новую федеральную индустриальную политику.

«Особо хочу обратить внимание, почему мы делаем основные акценты на финансы. Сейчас такая ситуация в стране и республике, что развиваться только за счет государственных средств, бюджета, без участия индустриального партнера, квалифицированного заказчика будет весьма проблематично», – объяснил спикер.