Рифкат Минниханов обратил внимание на сокращение числа молодых ученых в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан сохранил лидирующие позиции в национальном рейтинге научно-технологического развития наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, но в регионе сократилось число молодых исследователей в возрасте до 29 лет. Об этом рассказал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. Видеозапись опубликовала пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, регион усилился по первому показателю рейтинга – «Органы власти». «В то же время просели по второму блоку, «Среда для ведения наукоемкого бизнеса», и отсутствие динамики по третьему блоку, «Среда для работы исследователей», – констатировал он.

Глава АН РТ предположил, что учет количества пользователей объектов инфраструктуры, способствующей внедрению результатов научных исследований и разработок в производство, ведется небрежно. Их в Татарстане оказалось всего 19, из-за чего республика набрала 8 баллов из 100.

«У нас самих [инжиниринговых] центров больше!» – подчеркнул он и попросил ответственные министерства, особенно Минэкономики РТ, внимательно изучить данную ситуацию.

Кроме того, добавил Рифкат Минниханов, «начали проявляться тревожные сигналы по снижению доли молодых исследователей». Она уменьшилась с 26% до 24% (темпы роста показателя упали с 99% до 94%). В результате Татарстан набрал всего 21 балл вместо прежних 100 и опустился с 35-го места на 53-е по данному критерию.

«Просили Министерство науки и образования республики совместно с Министерством [по делам] молодежи, совместно с директорским корпусом изучить этот негативный тренд, дать предложения по нормализации ситуации», – добавил спикер.