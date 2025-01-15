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Путин предложил наделить всех ветеранов ВОВ статусом почетных граждан
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны РФ наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями почетных граждан тех населенных пунктов, в которых они проживают.
«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием „Почетный гражданин“ региона, города или муниципалитета», — заявил глава государства на заседании оргкомитета «Победа» (цитата по РИА Новости).
«Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», — подчеркнул при этом Путин.
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