Путин предложил наделить всех ветеранов ВОВ статусом почетных граждан

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны РФ наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны званиями почетных граждан тех населенных пунктов, в которых они проживают.

«Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием „Почетный гражданин“ региона, города или муниципалитета», — заявил глава государства на заседании оргкомитета «Победа» (цитата по РИА Новости).

«Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», — подчеркнул при этом Путин.