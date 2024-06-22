Минниханов поручил обеспечить безопасность на фестивале «Элбэдэн»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил провести на должном уровне VI Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2024» и обеспечить безопасность во время этого события. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Элбэдэн-2024» проходит сегодня и завтра, 22 и 23 июня, на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова — в селе Альвидино Пестречинского района республики.

«Мероприятие зарекомендовало себя одним из наиболее масштабных, много будет гостей и зрителей, до 14 тыс. зрителей. Это мероприятие <...> направлено на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание», — заметил Рустам Минниханов.

«<...> я прошу, во-первых, на высоком уровне провести мероприятие. Ну, и вопросы безопасности тоже — коллеги, обращаюсь к вам. И так у вас, конечно, забот хватает, но тем нем менее», — подчеркнул руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этот раз гостей фестиваля исторической реконструкции ждет впечатляющий комплект гусеничных, полугусеничных и колесных машин — как советских, так и немецких.