Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» соберет свыше 10 тыс. гостей

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» пройдет в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана с 22 по 23 июня этого года и соберет свыше 350 участников и более 10 тыс. гостей. Об этом сообщила заместитель министра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова на пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля.

«Фестиваль становится доброй традицией и уже в 6-й раз пройдет на родине Героя Совесткого Союза Петра Гаврилова — участника обороны Брестской крепости», — рассказала Сабирова.

Айгуль Сабирова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Она отметила, что с каждым годом расширяется география как реконструкторов, так и зрителей. Так, в этом году ожидаются участники не только из различных регионов России, но и из других стран.

В свою очередь директор республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов подчеркнул, что «Элбэдэн» с каждым годом становится крупнее и успешно конкурирует с фестивалем, который проходит и в самой Брестской крепости, как по масштабу, так и по уровню организации.

Тимур Камалетдинов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он также рассказал, что в этом году вырастет количество техники, которая будет задействована в фестивале. Всего будет задействовано 15 единиц исторической бронетехники — на три больше, чем в прошлом году.

При этом, организатор фестиваля Наиля Тазиева поделилась, что сейчас с Росавиацией обсуждается вопрос использования на фестивале самолетов, однако будут они или нет, пока не ясно.

Наиля Тазиева Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тазиева добавила, что в этом году исторических площадок на фестивале будет больше из различных городов России, а также приедет исторический лектор Александр Поволодский с лекциями и уникальной коллекцией медицинских инструментов.