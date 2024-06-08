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На «Элбэдэн-2024» задействуют военную технику — гусеничные и колесные машины
В этом году гостей фестиваля исторической реконструкции «Элбэдэн» в Пестречинском районе Татарстана ждет впечатляющий комплект гусеничных, полугусеничных и колесных машин. Сама реконструкция обещает быть мощной, планируется добавить несколько зрелищных пиротехнических спецэффектов.
Уже шестой по счету фестиваль исторической реконструкции состоится 22 и 23 июня на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова, в селе Альвидино.
Как рассказала «Татар-информу» организатор фестиваля Наиля Тазиева, в этом году запланирована историческая реконструкция самого масштабного наступления Красной армии — операции «Багратион», которая привела к освобождению Беларуси в 1944 году.
В реконструкции задействуют внушительный список военной техники: «броню Победы — легендарный Т-34», советскую противотанковую самоходную артиллерийскую установку класса истребителей танков — СУ-100, легкий пехотный однобашенный танк Т-26, «броню СССР» — легкий бронеавтомобиль БА-20 и первый советский серийный полноприводный бронеавтомобиль БА-64.
Помимо этого, гости фестиваля смогут увидеть «Эмку» — советский легковой автомобиль «ГАЗ М-1».
Из техники противника будут представлены «Ганомаг» — боевая машина Sd.Kfz. 251 (на протяжении всей Второй мировой войны она была основным бронетранспортером вермахта), «Демаг» — полугусеничный тягач Sd.Kfz. 10, четырехосный тяжелый бронеавтомобиль Sd.Kfz. 231, легкий бронеавтомобиль 1930-х годов Sd.Kfz. 222, легкий танк Praga, оказавшийся на вооружении немецких частей после захвата Чехословакии, и другие.
Фото предоставлены организатором фестиваля Наилей Тазиевой.
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