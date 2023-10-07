Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поручил контролировать пуск тепла и следить за состоянием дымоходов
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня на республиканском совещании поручил строго контролировать начало отопительного сезона в городах и районах региона. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Начинается отопительный сезон. По всем городам, районам решения [о его начале] приняты. Вот, по семи районам пуск тепла произведен на все объекты жилфонда и социальной сферы», — заметил руководитель республики.
«Поэтому <…> надо строго контролировать вопросы. Муниципалитетам необходимо в кратчайшие сроки завершить пуск тепла, в первую очередь на социальные объекты», — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к главе Минстроя РТ Марату Айзатуллину.
«Правила пользования газом, отопительными электроприборами — все эти вопросы должны быть на строгом контроле. Вопросы дымоходов, вентиляционных шахт… В республике 34 случая отравления угарным газом, пострадали 72 человека», — констатировал Раис РТ.
В связи с этим Минниханов напомнил о недавнем взрыве газа в подмосковной Балашихе. Состояние газового оборудования должно находиться под пристальным вниманием, важно проводить все необходимые работы по проверке газового хозяйства с участием работников газовых служб и сотрудников МЧС, пояснил он.
Следует также проводить профилактическую работу среди граждан, особенно это касается одиноких людей и многодетных семей, а также семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, заключил руководитель республики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане пуск тепла на социальные объекты и в жилые дома начат во всех 45 муниципалитетах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»