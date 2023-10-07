В Татарстане пуск тепла на соцобъекты и в жилые дома начат во всех 45 муниципалитетах

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В Татарстане, несмотря на сохраняющуюся теплую погоду, власти всех 45 муниципалитетов приняли решения о начале отопительного сезона и начали пуск тепла на социальные объекты и в жилые дома. Об этом рассказал сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеосвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На сегодняшний день в Татарстане запущено 2466 котельных, что составляет 77% от их общей численности. Уже отапливаются 9853 многоквартирных дома — 55% жилищного фонда в республике.

Кроме того, тепло пущено в 1604 объекта здравоохранения (это 81% от их общего числа), 2809 объектов образования (86%), 1211 объектов культуры (63%), 229 объектов спорта и молодежи (63%) и 124 объекта социальной защиты (75%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани объяснили, почему решили включить отопление заранее.