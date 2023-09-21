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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 10:19

В Балашихе на месте поисковых работ в обрушенном доме нашли тела мамы с дочкой

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На месте проведения поисковых работ в подмосковной Балашихе нашли погибшими маму с дочкой, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали при повторном обрушении конструкций дома.

Спасатели шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек.

«Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, готовясь ежедневно к самым серьезным испытаниям», – рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

#взрыв газа
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