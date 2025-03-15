Минниханов поручил контролировать цены на сельхозярмарках

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 15 марта, в Татарстане возобновили работу сельскохозяйственные ярмарки. На традиционном республиканском совещании в Доме Правительства региона Раис РТ Рустам Минниханов дал ряд поручений, связанных с сельхозярмарками. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Минсельхозпроду республики совместно с главами районов и руководителями предприятий АПК нужно организовать ярмарки на должном уровне. Внимательно следите за качеством и ценами на продукцию», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«Главам городов следует создать все необходимые условия для организации ярмарочных площадок и удобства их участников, обеспечить транспортную доступность для горожан», – добавил он.

Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане продлятся до 27 апреля. В Казани они будут проходить на 12 площадках, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске откроют по две площадки, а в поселке Камские Поляны Нижнекамского района – одну. Цены на ярмарках будут ниже рыночных в среднем на 10–15%.

Кроме того, Раис Татарстана напомнил о Дне работников бытового обслуживания и ЖКХ, который будет отмечаться завтра, 15 марта.

«В сфере ЖКХ в республике работают 27,4 тыс. человек. От их профессионализма зависит слаженная работа всех отраслей, качество жизни населения. Нам следует внимательно следить за вопросами подготовки специалистов и уровнем оплаты труда. Мы должны с большим уважением относиться к тем людям, которые сегодня обеспечивают функционирование жилищно-коммунального хозяйства. Поздравляем с профессиональным праздником!» – сказал Минниханов.

В Татарстане сформирована новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры, ежегодно на нее будет выделяться 10 млрд рублей. Еще 1,6 млрд рублей составляют поступления из федерального бюджета.

«Все эти средства должны использоваться эффективно и по целевому назначению. В текущем году планируется реконструкция и модернизация 135 объектов в городах и районах республики. Никогда ранее таких средств на ЖКХ не направлялось», – отметил Раис РТ.