В Татарстане 15 марта открываются весенние сельхозярмарки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане будут проходить с 15 марта до 27 апреля. В Казани их организуют на 12 площадках, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске по две площадки, а в поселке Камские Поляны Нижнекамского района будет открыта одна площадка. Цены на ярмарках будут дешевле рыночной стоимости в среднем на 10-15%.

Благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» представители малого и среднего предпринимательства получают системную поддержку от государства, в том числе возможность выставлять свою продукцию на подобных ярмарках.

В этом году на двух привычных площадках в Казани из-за ремонтных работ ярмарок не будет. На улице Батыршина из-за работ по строительству магистрального теплопровода, а на ул. Краснококшайской в связи со строительством наземного пешеходного перехода. Для жителей данных микрорайонов ярмарка организована на площадке возле Московского рынка. Здесь будет представлена продукция сельхозтоваропроизводителей Буинского и Дрожжановского районов республики.

На каждой ярмарочной площадке закреплены представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, они будут контролировать рекомендованные цены на представленную продукцию, специалисты Ветеринарной службы и Россельхознадзора будут осуществлять контроль качества представленной продукции.

Свою продукцию представят 22 района республики и 19 организаций агропромышленного комплекса.

В 2024 году на ярмарках было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 1 млрд 704 млн. рублей, из которых 7 243 т овощей, 419 т разливного молока, 941 т сахара, 4 млн 406 тыс. шт куриных яиц, 1 тыс 849 т мяса.

Адреса торговых площадок в Республике Татарстан:

г.Казань: ул. Аграрная, д.2; ул. Липатова, д.7; проспект Хусаина Ямашева, д.71а; ул. Ленинградская, д.27; ул. Декабристов, д.133 (территория парковки); пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан (площадка перед парком имени Карима Тинчурина); Проспект Победы, 46 В; ул. Ю.Фучика, д. 64 (шатровая площадка); ул. Академика Лаврентьева, д. 10 (шатровая площадка); ул. Дементьева, д. 7 (шатровая площадка); пересечение ул. Беломорская и ул. Гудованцева (шатровая площадка); ул. Революционная, 12 (п. Юдино).

г.Набережные Челны: набережная Габдуллы Тукая, д.16, (площадка перед стадионом «Строитель»); пр. Чулман (площадка на территории Ипподрома).

г. Зеленодольск: пос.Осиново, ул. Садовая, д.9; технополис «Новая Тура» (площадка возле павильона № 1).

г. Нижнекамск: ул. Бызова, 2А; ул. Проспект строителей, 2Б.

пгт. Камские Поляны: территория парковки ледового дворца «Олимпия».