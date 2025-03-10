Весенний ярмарочный сезон в Казани стартует 15 марта

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В столице Татарстана весенний сезон сельскохозяйственных ярмарок в этом году начнется 15 марта и завершится 27 апреля. Об этом заявил председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов на деловом понедельнике в мэрии.

«Ярмарки направлены на обеспечение жителей качественной сельскохозяйственной продукцией и товарами народного потребления. В ассортименте будут как пищевые продукты, так и товары подсобного хозяйства», – отметил докладчик.

По его словам, свою продукцию на ярмарки привезут 22 района Татарстана, а также 19 организаций агропромышленного комплекса республики. Цены здесь будут в среднем на 15% ниже розничных.

Торговля будет проходить каждую субботу на 12 площадках города, а в воскресенье – на Беломорской, 69 с 6 часов утра до 13 часов дня.

Отдельно Фазылянов заметил, что площадки на улицах Батыршина и Краснококшайской в этом году не будут функционировать из-за строительных работ, однако для местных жителей организуют отдельное место на парковке ТЦ «Тюбетейка» на Московском рынке.

«Главы районов еще с зимы занимались подготовкой площадок, но прошу еще раз объехать их, посмотреть готовность: инфраструктуру, подъездные пути и прочее. Жители ждут этих ярмарок, поэтому надо, чтобы площадки были максимально удобными», – прокомментировал ситуацию руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, выслушав доклад.