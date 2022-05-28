Минниханов поручил Кабмину подготовиться к дополнительным мерам поддержки граждан

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании дал поручение оценить объем средств из регионального бюджета, необходимых для реализации новых дополнительных мер поддержки граждан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках заседания президиума Госсовета РФ 25 мая было объявлено о дополнительных мерах социальной поддержки граждан. <…> Эти решения позволят поднять доходы жителей республики, особенно — социально уязвимых категорий граждан», — отметил Президент Татарстана.

Минниханов напомнил, что с июня на 10% будут увеличены пенсии неработающим пенсионерам и, соответственно, отделениям Пенсионного фонда необходимо будет своевременно произвести перерасчет и обеспечить выплаты. Кроме того, с 1 июня на 10% вырастает прожиточный минимум, а с 1 июля также на 10% — минимальный размер оплаты труда.

При этом Президент РТ обратил внимание на то, что выполнение решений главы государства «потребует дополнительных финансовых ресурсов из бюджета республики». В связи с этим он поручил Министерству финансов РТ и Правительству РТ «оперативно подготовить расчеты по данным вопросам».

Помимо этого, Минниханов напомнил о призыве Путина к властям регионов оказать всю необходимую социальную поддержку семьям военнослужащих.

«<…> главам городов и районов совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ следует держать на особом контроле вопросы оперативного оказания мер поддержки семьям погибших и получивших ранения участников специальной военной операции», — добавил руководитель республики.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ, а также стали расширять поставки вооружений украинской стороне.