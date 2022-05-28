Минниханов поручил Кабмину подготовиться к дополнительным мерам поддержки граждан
Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании дал поручение оценить объем средств из регионального бюджета, необходимых для реализации новых дополнительных мер поддержки граждан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках заседания президиума Госсовета РФ 25 мая было объявлено о дополнительных мерах социальной поддержки граждан. <…> Эти решения позволят поднять доходы жителей республики, особенно — социально уязвимых категорий граждан», — отметил Президент Татарстана.
Минниханов напомнил, что с июня на 10% будут увеличены пенсии неработающим пенсионерам и, соответственно, отделениям Пенсионного фонда необходимо будет своевременно произвести перерасчет и обеспечить выплаты. Кроме того, с 1 июня на 10% вырастает прожиточный минимум, а с 1 июля также на 10% — минимальный размер оплаты труда.
При этом Президент РТ обратил внимание на то, что выполнение решений главы государства «потребует дополнительных финансовых ресурсов из бюджета республики». В связи с этим он поручил Министерству финансов РТ и Правительству РТ «оперативно подготовить расчеты по данным вопросам».
Помимо этого, Минниханов напомнил о призыве Путина к властям регионов оказать всю необходимую социальную поддержку семьям военнослужащих.
«<…> главам городов и районов совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ следует держать на особом контроле вопросы оперативного оказания мер поддержки семьям погибших и получивших ранения участников специальной военной операции», — добавил руководитель республики.
Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ, а также стали расширять поставки вооружений украинской стороне.