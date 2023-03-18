Минниханов поручил главам районов достойно встретить мобилизованных, получивших отпуск

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал глав районов оказать всестороннюю помощь татарстанцам, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации и получили двухнедельный отпуск. Напомним, накануне в РТ в отпуск приехали первые мобилизованные.

«Начиная с этой недели из зоны СВО на краткосрочный отпуск начали прибывать татарстанцы, призванные в рамках частичной мобилизации. Обращаюсь к главам: достойно встретить наших бойцов, организовать их переезд до места жительства, оказать всестороннюю помощь по медицинским, социальным и прочим вопросам. И конечно же, вовлечь их в участие в общественных мероприятиях», – сказал руководитель республики на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Он также подчеркнул, что при необходимости необходимо помочь близким бойцов получить отпуск во время приезда их родственника, а для детей – организовать дистанциоенное обучение.

«Очень важно содействовать получению отпусков близким родственникам мобилизованных. При поступлении соответствующих просьб предоставить детям возможность дистанционного обучения. Мы должны создать для военнослужащих все условия, чтобы они смогли провести время с семьями, восстановить силы и вернуться на службу. То есть если отец вернулся, то школе нужно отнестись с пониманием, чтобы ребенок мог пообщаться со своими родителями при необходимости», – сказал Рустам Минниханов.