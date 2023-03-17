В Казань из зоны СВО в отпуск приехали первые мобилизованные

фото: пресс-служба мэрии Казани

Сегодня утром в Казань из зоны СВО приехали первые мобилизованные, которым по распоряжению Президента страны Владимира Путина предоставлен двухнедельный отпуск. Встреча прошла на парковке возле Центрального стадиона, сообщает мэрия Казани.

Вместе с татарстанцами в столицу республики прибыли военнослужащие из Башкирии, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Автобусы из районов, которые должны были забрать военнослужащих и отвезти домой, дежурили с самого утра. Здесь же ожидали родные и близкие мобилизованных из Казани. Жительница Казани Анна с нетерпением ждала супруга. Мужчину призвали в начале ноября. Два месяца он находился в «Казань ЭКСПО», где проходил подготовку, а после отправился в зону СВО. Женщина рассказала, что сама всего два дня назад вернулась из Донецка, где смогла повидаться с мужем.

«Пожелание нашим бойцам только одно: держитесь! Мы с вами и ждем вас!» – сказала она.

Когда автобусы заехали на площадку у стадиона, их тут же окружили близкие и друзья военнослужащих. Каждый хотел побыстрее увидеть родного человека. В отпуске военнослужащие проведут две недели, после чего вновь отправятся в зону специальной военной операции.