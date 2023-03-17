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В Казань из зоны СВО в отпуск приехали первые мобилизованные
Сегодня утром в Казань из зоны СВО приехали первые мобилизованные, которым по распоряжению Президента страны Владимира Путина предоставлен двухнедельный отпуск. Встреча прошла на парковке возле Центрального стадиона, сообщает мэрия Казани.
Вместе с татарстанцами в столицу республики прибыли военнослужащие из Башкирии, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.
Автобусы из районов, которые должны были забрать военнослужащих и отвезти домой, дежурили с самого утра. Здесь же ожидали родные и близкие мобилизованных из Казани. Жительница Казани Анна с нетерпением ждала супруга. Мужчину призвали в начале ноября. Два месяца он находился в «Казань ЭКСПО», где проходил подготовку, а после отправился в зону СВО. Женщина рассказала, что сама всего два дня назад вернулась из Донецка, где смогла повидаться с мужем.
«Пожелание нашим бойцам только одно: держитесь! Мы с вами и ждем вас!» – сказала она.
Когда автобусы заехали на площадку у стадиона, их тут же окружили близкие и друзья военнослужащих. Каждый хотел побыстрее увидеть родного человека. В отпуске военнослужащие проведут две недели, после чего вновь отправятся в зону специальной военной операции.
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