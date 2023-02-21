Путин поручил ввести двухнедельный отпуск раз в полгода для участников СВО

Президент России Владимир Путин предложил установить регулярный отпуск каждые полгода для всех участников специальной военной операции, включая кадровых военных, мобилизованных и добровольцев.

«Служба в зоне специальной военной операции, все это понимают прекрасно, связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, с каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников специальной военной операции в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – сказал Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

По его словам, пока остаются вопросы, связанные с обеспечением участников СВО.

«Речь о снабжении и оснащении, о денежном довольствии и страховых выплатах в связи с ранением, о медицинской помощи. Однако обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам ­– мне они тоже об этом докладывают, в органы военной прокуратуры, к уполномоченному по правам человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае», – поручил Президент России.