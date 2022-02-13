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Ру Тат
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Общество
13 февраля 2022  19:04

Минниханов поприветствовал подписчиков от лица алабая Акдуса

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Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь показал подписчикам подросшего алабая Акдуса. Белого щенка в мае прошлого года ему подарил Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

«Акдустан барыгызга да сәлам!» — подписал фото в Instagram руководитель республики, что переводится как «Всем привет от Акдуса».

Президент Татарстана уже не раз публиковал фото и видео с домашним любимцем. Такие посты находят отклик у его подписчиков, отмечающих красоту, силу и быстрый рост Акдуса.

#Рустам Минниханов
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