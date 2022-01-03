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Ру Тат
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Общество
3 января 2022  14:41

Минниханов опубликовал видео с играющим в снегу алабаем Акдусом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram новое видео с туркменским алабаем Акдусом на прогулке.

На кадрах запечатлено, как собака играет с мячом и радостно валяется в снегу: прыгает с разбега в сугробы и роет носом снег. Интернет-пользователи отметили, каким красивым вырос Акдус.

«Шикарный», «Ох какой красавчик булган Акдус», «Красавчик», «У меня такая же порода. Кабур. Очень классная порода», – отметили подписчики. 

Алабая, бывшего тогда еще щенком, весной 2021 года подарил руководителю республики Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Кличка пса в переводе с татарского языка означает «Белый друг».

#Рустам Минниханов
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