Минниханов опубликовал видео с играющим в снегу алабаем Акдусом

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram новое видео с туркменским алабаем Акдусом на прогулке.

На кадрах запечатлено, как собака играет с мячом и радостно валяется в снегу: прыгает с разбега в сугробы и роет носом снег. Интернет-пользователи отметили, каким красивым вырос Акдус.

«Шикарный», «Ох какой красавчик булган Акдус», «Красавчик», «У меня такая же порода. Кабур. Очень классная порода», – отметили подписчики.

Алабая, бывшего тогда еще щенком, весной 2021 года подарил руководителю республики Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Кличка пса в переводе с татарского языка означает «Белый друг».