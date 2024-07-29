РЖД создала горячую линию по вопросам, связанным с ЧП в Волгоградской области

РЖД создали горячую линию по вопросам, связанным со сходом поезда с рельсов под Волгоградом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В РЖД создана “горячая линия” по вопросам, связанным с происшествием: 8 800 775 00 00, далее нажать 2», – говорится в сообщении.

Кроме того, по вопросам, связанным с ДТП на перегоне Гремячая — Котельниково, можно обращаться на горячую линию МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96 70 39. Экстренную психологическую помощь готовы оказать специалисты комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73 02 33.

По последним данным в поезде находилось 813 человек, среди них дети. В результате около 140 пассажиров получили ссадины и ушибы. 16 человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали. Следователями возбуждено уголовное дело.