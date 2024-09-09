Минниханов пообещал поддержку бизнесу ОАЭ при реализации совместных проектов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Международного форума Kazan Digital Week встретился с представителями деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ поблагодарил бизнесменов за визит в Казань и участие в форуме. «Россия и Объединенные Арабские Эмираты — близкие партнеры. Татарстан старается вносить свой вклад в развитие российско-эмиратских связей», — заверил он.

Минниханов также отметил, что Татарстан придает большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. РТ — пилотный регион по внедрению в России принципов исламского банкинга и финансирования, в республике ведется активная работа по развитию халяльной индустрии, напомнил он.

«ОАЭ — один из наиболее привлекательных партнеров для развития социально-экономических связей. Наш товарооборот растет. В прошлом году взаимная торговля выросла в шесть раз по сравнению с предыдущим годом и составила 434 млн», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Упомянул он и о том, что между Татарстаном и ОАЭ развивается сотрудничество в таких сферах, как культура, спорт и туризма «Мы заинтересованы в продолжении реализации совместных проектов с вашей страной, будем оказывать необходимую поддержку», — резюмировал Раис РТ.

Ранее сегодня Рустам Минниханов встретился с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном и заместителем министра промышленности и технологий Турции Зекерией Чёшту.