Минниханов на встрече с турецкими чиновниками: Надеемся на новые проекты

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в рамках Международного форума Kazan Digital Week встретился с заместителем министра торговли Турции Махмутом Гюрджаном и заместителем министра промышленности и технологий Турции Зекерией Чёшту. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ поблагодарил турецких чиновников за визит в Татарстан и участие в форуме. Предполагается, что гости также посетят турецкие предприятия, работающие в особой экономической зоне «Алабуга».

«Мы традиционно придаем большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией. Этому способствуют активный обмен делегациями, плодотворная работа Генерального консульства Турции в Казани и Полномочного представительства Татарстана в Стамбуле, прямое авиационное сообщение», — заметил Минниханов.

По оценке Раиса Татарстана, взаимодействие в экономической сфере активно развивается — в первую очередь это инвестиционное сотрудничество. Турецкие компании инвестировали в республику примерно 2 млрд американских долларов. Во многом благодаря поддержке руководства Турции и лично Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе построено несколько современных заводов, все они успешно работают. В 2023 году взаимный товарооборот составил около 2,9 млрд долларов, показав рост почти в 2,5 раза.

«Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане. Наша республика готова выступить в качестве площадки для выхода на российский и евразийский рынки. Мы готовы оказывать вашим компаниям дальнейшую поддержку. Надеемся на новые совместные проекты», — заверил Рустам Минниханов.

Махмут Гюрджан высоко оценил достижения Татарстана в экономике и работе с инвесторами. «Хочу поблагодарить вас за теплый прием. Мы видим, как развиваются наши торгово-экономические связи. Количество турецких инвесторов, желающих работать в Татарстане, говорит само за себя», — констатировал замглавы Минторговли Турции.

В свою очередь замглавы Минпромтехнологий Турции Зекерия Чёшту предложил активно развивать сотрудничество в сфере инноваций.