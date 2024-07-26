Минниханов: Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с ОАЭ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с председателем Управления по делам ислама и вакфов ОАЭ Умаром Хабтуром Деръи и ректором Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Зайда Халифом Мубараком аль-Захири. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Делегация Объединенных Арабских Эмиратов прибыла в Казань для участия в V Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь». Программа форума также включала встречу духовных лидеров стран БРИКС и вручение Премии священного Корана стран БРИКС.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поблагодарил гостей за визит в Татарстан и участие в столь знаковом мероприятии. «Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты — хорошие и близкие партнеры, которых объединяет общее видение в решении острых международных проблем. Татарстан старается вносить свой вклад в развитие российско-эмиратских связей», — сказал он.

Раис РТ также обратил внимание на то, что Татарстан придает большое значение взаимодействию с исламским миром и Организацией исламского сотрудничества. Сам Минниханов с 2014 года возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Татарстан — пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России. В республике организована активная работа по развитию халяльной индустрии.

Руководитель республики назвал ОАЭ одним из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических и гуманитарных связей. «Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с вашей страной. Желаю успешной работы в Казани», — заключил он.