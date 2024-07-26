Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с ОАЭ
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с председателем Управления по делам ислама и вакфов ОАЭ Умаром Хабтуром Деръи и ректором Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Зайда Халифом Мубараком аль-Захири. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Делегация Объединенных Арабских Эмиратов прибыла в Казань для участия в V Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь». Программа форума также включала встречу духовных лидеров стран БРИКС и вручение Премии священного Корана стран БРИКС.
Рустам Минниханов поблагодарил гостей за визит в Татарстан и участие в столь знаковом мероприятии. «Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты — хорошие и близкие партнеры, которых объединяет общее видение в решении острых международных проблем. Татарстан старается вносить свой вклад в развитие российско-эмиратских связей», — сказал он.
Раис РТ также обратил внимание на то, что Татарстан придает большое значение взаимодействию с исламским миром и Организацией исламского сотрудничества. Сам Минниханов с 2014 года возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». Татарстан — пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России. В республике организована активная работа по развитию халяльной индустрии.
Руководитель республики назвал ОАЭ одним из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических и гуманитарных связей. «Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с вашей страной. Желаю успешной работы в Казани», — заключил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»