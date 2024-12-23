Минниханов поможет 12-летнему Диме из Казани встретиться с футболистами «Рубина»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках «Елки желаний» исполнит мечту 12-летнего Димы из Казани. Руководитель республики в очередной раз присоединился к акции перед заседанием Государственного Совета РТ, сняв с елки один из шаров с желанием, сообщили в пресс-службе Раиса.

12-летний казанец попросил в качестве новогоднего подарка встречу с футболистами «Рубина».

Ранее Рустам Минниханов уже становился участником акции. Так, 19 декабря он сообщил, что исполнит мечты пяти детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Во второй раз он присоединился к проекту во время визита в Москву. Тогда он снял с елки три шара с пожеланиями ребят.