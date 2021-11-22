Главгосэкспертиза одобрила строительство участка М12 с мостом через Волгу в Татарстане

Главгосэкспертиза России одобрила строительство скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Казань на 663–729 км с мостом через Волгу в Татарстане. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на участки восьмого этапа подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Татарстане», — говорится в сообщении.

Участки восьмого этапа строительства автомагистрали находятся на 663–729 км в Татарстане. В частности, на отрезке от пересечения с федеральной автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск до пересечения с региональной дорогой Сорочьи Горы — Шали. Работы по подготовке территории строительства здесь выделены в отдельные этапы.

Положительное заключение Главгосэкспертизы получила проектно-сметная документация, которой предусмотрены работы на участках второго и третьего этапа подготовки территории трассы в Лаишевском и Верхнеуслонском районах.

Дорога на этом этапе пересекает пять линий связи и кабельную линию 10 кВ. В зону производства работ также попадают газопроводы, поэтому на каждом участке предусматривается демонтаж действующего и прокладка нового газопровода.

Платная автомагистраль Москва — Казань протяженностью 810 километров считается крупнейшим инвестпроектом, который реализует госкомпания «Автодор» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета.

В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить скоростную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга и завершить ее строительство к 2024 году.