От села Шали до границы с Башкирией: Как идет строительство трассы М-12 до Екатеринбурга

Управление «Волго-Вятскуправтодор» до конца года планирует заключить первый контракт на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. В будущем он станет частью скоростной трассы М-12 в направлении от Казани до Екатеринбурга. Об этом сообщил глава управления Илдар Мингазов на совещании у Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Илдар Мингазов сообщил, что в текущем году «Волго-Вятскуправтодор» приступило к строительству транспортного коридора Казань - Екатеринбург Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«По второму этапу обхода получено положительное заключение»

По словам Мингазова, в текущем году «Волго-Вятскуправтодор» приступило к строительству транспортного коридора Казань - Екатеринбург, который в будущем станет частью платной скоростной автомагистрали Москва - Казань - Екатеринбург.

Строительство трассы разделено на 3 участка. Первый идет от села Шали в Пестречинском районе до поворота на село Костеенеево в Елабужском районе. Длинна участка 126 километров, здесь планируется строительство 22 пешеходных переходов.

Второй участок предполагает строительство обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны протяженностью 80 км, а третий - от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, его протяженность составит 98 км. Ориентировочная стоимость работ на всех трех участках составит 157 млрд рублей.

«Волго-Вятскуправтодор» приступило к строительству транспортного коридора Казань – Екатеринбург. Строительство трассы разделено на 3 участка Схема предоставлена «Волго-Вятскуправтодором»

«По второму этапу обхода 30 сентября текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы, в декабре запланировано заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ общей стоимостью 19 миллиардов рублей. По остальным участкам транспортного маршрута направление проектной документации в государственную экспертизу планируется в декабре текущего года», - сообщил Мингазов.

«Определена схема балочного моста с судоходным габаритом 2 на 140 метров»

По словам руководителя управления, самой сложной стала разработка проекта первой части обхода с мостовым переходом через Каму. Перед проектировщиками стояла задача обеспечить непрерывность судоходства с учетом сезонного колебания уровней воды.

Определена схема балочного моста через Каму с судоходным габаритом 2 на 140 метров Эскиз предоставлен «Волго-Вятскуправтодором»

«На стадии выбора и согласования моста силами “Волжского государственного университета водного транспорта” выполнена научно-исследовательская работа по определению возможности и условий безопасного плавания расчетных судов в районе проектируемого мостового перехода через реку Кама. Определена схема балочного моста с судоходным габаритом 2 на 140 метров», - пояснил Мингазов.

Мост через Каму для скоростной автотрассы будет построен у села Котловка в Елабужском районе. Как ранее сообщил ИА «Татар-информ» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, в целом были рассмотрены 15 вариантов прохождения трассы, в том числе через Елабугу, села Танайка и Лекарево, Котоловку и Соколку. Основное требование к мосту – безопасность судоходства.

Мост через Каму для скоростной автотрассы будет построен у села Котловка в Елабужском районе Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Кама – полноводная река, по ней протекает 4 тыс. куб. метров воды в секунду. Возле села Котловка, где планируется построить мост, прямой участок реки. Это отвечает требованиям безопасного судоходства. По стоимости моста тоже отмечается большая разница. Со слов проектировщиков и заказчиков, разница между вариантами Соколка или Котловка – около 30 млрд рублей», - сказал Ханифов.

Для реконструкции автотрассы М-7 «Волга» в Набережных Челнах создан проектный офис

Выступая на совещании у Президента Татарстана, глава «Волго-Вятскуправтодора» также рассказал, что на третьем участке скоростной автомагистрали от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, предусмотрена реконструкция существующей трассы М-7 «Волга» с доведением ее до параметров первой категории. То есть, магистраль будет расширена до четырех полос.

Также дорожникам предстоит построить и реконструировать 10 мостов, 13 транспортных развязок и более 20 надземных пешеходных переходов. Для решения столь масштабной задачи управлением «Волго-Вятскуправтодор» в Набережных Челнах создан собственный проектный офис.

Дорожникам предстоит построить и реконструировать 10 мостов, 13 транспортных развязок и более 20 надземных пешеходных переходов Эскиз предоставлен «Волго-Вятскуправтодором»

«Для обеспечения своевременного выполнения работ по строительству и реконструкции столь протяженного участка основной магистрали М-7 «Волга» нам необходимо в кратчайшие сроки решить вопросы по переустройству коммуникаций - магистральных газопроводов и нефтепроводов, а также по отводу земельных участков для размещения грунтовых карьеров. Уважаемый Рустам Нургалиевич, прошу вашего содействия в решении данных вопросов», - обратился Мингазов за помощью к Президенту Татарстана.

В Татарстане досрочно откроют ответвление от трассы М-7 «Волга» в сторону Ижевска и Перми

Во время совещания руководитель «Волго-Вятскуправтодора» также рассказал о текущей работе управления по ремонту и реконструкции федеральных автодорог. По его словам, 85% автотрасс, находящихся в ведении ФКУ, соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

«Годовой объем финансирования, выделенный на реализацию программы дорожных работ в Татарстане, за 2021 год составил около 12 млрд рублей», - уточнил Мингазов.

В конце ноября сотрудники «Волго-Вятскуправтодора» планируют досрочно ввести в эксплуатацию участок ответвления от трассы М-7 «Волга» в сторону Ижевска и Перми Фото: предоставлено «Волго-Вятскуправтодором»

Руководитель управления пояснил, что, что на 6 участках автотрасс дорог М-7 «Волга», Казань – Оренбург и Йошкар-Ола – Зеленодольск выполнены защитные асфальта, общей протяженностью более 60 километров. Также было восстановлено асфальтное покрытие на наиболее загруженных участках федеральной трассы М-7 в Елабужском и Тукаевском районах.

«Кроме этого в текущем году начаты ремонтные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги М-7 на 12-километровом участке в Пестречинском районе, с планируемым завершением в 2022 году», - рассказал Мингазов.

Он добавил, что в конце ноября сотрудники «Волго-Вятскуправтодора» планируют досрочно ввести в эксплуатацию участок ответвления от трассы М-7 «Волга» в сторону Ижевска и Перми. Илдар Мингазов пригласил Президента Татарстана принять участие в торжественной церемонии открытия движения на данном участке автодороги.

Реконструкцию трассы до аэропорта «Казань» завершат в 2023 году

В своем докладе глава «Волго-Вятскуправтодора» также рассказал о проектах реконструкции М-7 «Волга» в Высокогорском и Лаишевском районах.

За два года силами подрядной организации “Мостотрест” был построен новый, соответствующий всем нормативным требованиям мост через Свиягу Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Хочу отметить один из наиболее важных участков трассы М-7 в республике, - это строительство мостового перехода через реку Свияга. За два года силами подрядной организации “Мостотрест” был построен новый, соответствующий всем нормативным требованиям мост с подходами к нему протяженностью около 7 км. Искусственное сооружение выполнено из современных материалов и способно выдержать нагрузку более 100 тонн. Сейчас мостостроители приступили к реконструкции старого моста и подходов к новому мостовому сооружению. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию данного объекта», - рассказал Мингазов.

Он также отметил, что в Высокогорском районе продолжаются работы по доведению до параметров IБ категории участка трассы М-7 в районе города-спутника Казани - Иннополиса. Техническая готовность автодороги составляет 21%.

«Еще один проект, реализуемый нашим учреждением – это реконструкция подъезда к международному аэропорту “Казань”. В настоящий момент силами подрядной организации “Алексеевдорстрой” ведется реконструкция существующей автодороги протяженностью более 6 километров, включая строительство 2 новых полос и разворотной эстакады в районе примыкания на международный выставочный комплекс “Казань Экспо”, и двух подземных пешеходных переходов между селами Большие и Малые Кабаны и выставочного комплекса. Основные работы планируется завершить в следующем году», - рассказал руководитель управления.

«Волго-Вятскуправтодор» ведет строительство и реконструкцию автотрасс с использованием новых технологий, которые позволяют предотвратить образование колейности Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В своем докладе Мингазов сделал акцент на том, что «Волго-Вятскуправтодор» ведет строительство и реконструкцию автотрасс с использованием новых технологий, которые позволяют предотвратить образование колейности. Для этого в частности проводится работа по стабилизации грунтов и регенерации асфальтобетонных оснований по новым нормативам. Такие технологии позволяют усиливать основание автодорог за счет использования местных материалов, в том числе глинистых и переувлажненных грунтов без их вывозки. А это позволяет существенно экономить бюджетные средства.